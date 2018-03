RMC SPORT - Micheletti: "CT Italia? Più Mancini che Ranieri"

Giorgio Micheletti, giornalista e opinionista di RMC Sport, all'interno del Live Show ha parlato così della Nazionale azzurra e del futuro CT: "Mancini e Ranieri? Sono due nomi sui quali ci si può interrogare. Conoscendo come ragiona Costacurta credo che la scelta sarà più Mancini che non Ranieri, anche perché l'età in questo momento gioca un filo a favore del primo. Allora mi chiedo, perché non far lavorare Di Biagio su quello che vorrà fare Mancini? Stiamo perdendo inutilmente del tempo. Come al solito nel mondo del calcio la programmazione si conosce da un punto di vista lessicale ma non si applica. In questo momento noi stiamo dimostrando i grossissimi limiti manageriali che ha il nostro calcio a livello alto. Perché a livello di club una situazione come questa la Juventus, nome a caso, l'avrebbe già sfruttata a proprio favore. Avrebbe già previsto chi sarebbe stato il suo allenatore, giocando con mesi d'anticipo. Lo stesso avrebbe fatto la Roma e probabilmente stanno imparando a farlo anche Inter e Milan. Quando non è il vertice che comanda la base allora è un delirio".