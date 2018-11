RMC SPORT - Milan, Zapata: "Andiamo a Siviglia per conquistare tre punti"

Fonte: Pietro Mazzara

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore del Milan Cristian Zapata, intervistato da RMC Sport, ha parlato così in vista della gara di Europa League col Betis di giovedì: "Quando si vince siamo tutti più felici. Abbiamo messo in campo grande grinta, meritiamo di stare in alto. Si è visto un Milan solido anche in fase difensiva e non abbiamo preso gol. Questo è un campo difficile, questa vittoria ci dà qualcosa in più per il futuro. Betis? Partita importantissima, dobbiamo andare là e portare a casa i tre punti".