RMC SPORT - Mora: "Ancelotti amareggiato. Il San Paolo deve trascinare"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Attraverso le frequenze di RMC Sport, durante la trasmissione A Tutto Napoli, l'ex terzino degli azzurri Nicola Mora ha commentato il recente momento vissuto dal Napoli di Carlo Ancelotti. "Il tecnico è amareggiato più che deluso, il Napoli - ha detto - offre grandi prestazioni senza però riuscire a segnare. Sono arrivati tre 0-0 nelle ultime quattro gare di campionato, tutto sembrava filare per il verso giusto fino a quando s'è inceppato qualcosa. Il Napoli gioca un grandissimo calcio, senza tuttavia finalizzare. Ovviamente questo non piace ad Ancelotti, che deve lavorare su come riportare la sua squadra al gol".

Qual è il tuo giudizio su Malcuit? "E' arrivato in punta di piedi, ha atteso il suo momento per mettersi in luce. E' dinamico, ha un buon piede. E' un calciatore che rispecchia le qualità del terzino che piace ad Ancelotti. Spinge, va sul fondo e crossa. E' arrivato tra lo scettiscimo generale, invece sta impressionando settimana dopo settimana".

Scarsa affluenza al San Paolo, come te lo spieghi? "E' difficile da spiegare, io ricordo 70mila persone contro il Brescia in Serie B. In Serie C portavamo 60mila spettatori a Fuorigrotta. Molto incide il fatto che il campionato offre poca attenzione, ma è un atteggiamento errato. Il secondo posto sembra acquisito, la Juve è inarrivabile e si perde quello spirito di sano agonismo che contraddistingue lo sport. E' chiaro che l'appetito non è come quello della passata stagione quando si lottava punto a punto con la Juventus, è brutto da dire ma è così. L'Europa League è l'unico vero obiettivo, ma lasciare da parte la Serie A non è un bene. Vincere aiuta a vincere, così da affrontare anche l'Europa League al meglio. Mi auguro che il San Paolo torni presto a popolarsi, così da spingere la squadra. Sembra una frase fatta, ma con 60mila spettatori al San Paolo ieri la partita contro il Torino non sarebbe finita 0-0. Un po' come avvenuto nella passata stagione contro il Chievo e l'Udinese. Il pubblico non gioca, ma spesso dà una carica importante".