RMC SPORT - Moriero: "Se Icardi chiedesse scusa sarebbe perdonato"

© foto di Federico Gaetano

Francesco Moriero, ex giocatore anche di Napoli, Roma e Inter ed ex allenatore del Frosinone, è intervenuto al Live Show di RMC Sport nel corso del secondo tempo di Frosinone-Roma: "Sembrava una partita semplice sulla carta per la Roma e invece il Frosinone è sceso in campo aggressivo e ha trovato il gol dopo l'errore di Nzonzi. Poi è uscita la qualità della Roma quando il Frosinone ha abbassato il ritmo e hanno preso il secondo gol in contropiede. La Roma vuole vincere ma bisogna dare atto al Frosinone che sta giocando bene, viene da chiedersi come mai è così in basso in classifica".

Che ricordo hai del presidente del Frosinone Stirpe?

"Oltre a essere un grande presidente è anche una grandissima persona, un personaggio unico. Quando allenavo il Frosinone veniva ogni giorno a vedere gli allenamenti. Ha fatto grandi investimenti costruendo anche lo stadio per il Frosinone. E' un presidente che non fa mai il passo più lungo della gamba, ce ne fossero di presidenti così".

Ti aspettavi l'esplosione di Zaniolo alla Roma?

"Di Francesco ha il grande merito della crescita di Zaniolo perché lo ha lanciato lui e gli ha dato fiducia. Bisogna aver la forza e la volontà di far giocare i talenti del calcio italiano visto che ce ne sono".

Icardi, anche tu hai notato un'Inter migliore senza il capitano?

"Mauro è comunque un grande attaccante ma la società ha scelto così e lui da professionista deve accettare le decisioni di chi lo paga. Deve pensare al noi e non all'io. Credo che Icardi abbia fatto un piccolo errore ma se riuscirà a chiedere scusa sarà perdonato. Icardi deve capire che si trova in un grande club con grandi dirigenti e deve comportarsi da professionista".

La Juventus ha delle possibilità in Champions?

"Assolutamente sì perché non mollano mai. Può succedere di sbagliare una gara ma la Juventus non è morta e farà di tutto per portare a casa la qualificazione pur dovendo vincere contro una squadra allenata da un guerriero come Simeone".

Europa League, Inter e Napoli possono puntare al trofeo?

"L'Inter ha cominciato a vincere e ora è una squadra che si è ritrovata dopo un periodo negativo in cui c'erano tante critiche. Squadre come Napoli e Inter hanno l'obbligo di provare a vincere l'Europa League perché hanno rose veramente forti. Sono entrambe attrezzate per arrivare fino in fondo".