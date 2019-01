© foto di Federico Gaetano

Bortolo Mutti, intervenuto a RMC Sport, durante il Live Show, ha affrontato il tema dei cori razzisti: "Non abbiamo coraggio, il senso di giustizia e di applicare cose estreme. Troppi interessi e compromessi fanno sì che si trovi un palliativo. Se non prendi di petto la situazione… E’ un circo che deve continuare ad andare avanti. Sono d’accordo sulla sospensione delle partite, ne pagherebbero i tifosi ma se non fai così, non vai avanti. Educare il tifoso è la cosa primaria, colpa anche dei media a volte. Se non siamo bravi ad intervenire, anche come senso civico, faremo fatica".