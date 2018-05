RMC SPORT - Nani: "Sarei contento se Sarri andasse al Chelsea"

E' stato il martedì dei saluti, quelli di Badelj, e del via ufficiale al gran valzer del mercato coinciso con l'arrivo di Corvino a Milano. Le parole del dg di lunedì sera lasciano spazio ai nuovi scenari che contraddistingueranno l'estate viola, a cominciare da un ruolo di regista...

Fiorentina, un mercato che parte in salita

Man City, Hart cambia procuratore per lasciare il club definitivamente

Real Madrid, non c'è Ronaldo tra i testimonial delle nuove maglie

Ramos eroe in Nigeria. Ma scambiano la bandiera andalusa con la loro

Huesca, Leo Franco guiderà gli aragonesi in Liga

Real, la lista di obiettivi per rinforzare la rosa: ci sono Skriniar e Dybala

Celta Vigo, Denis Suarez obiettivo per rinforzare il centrocampo

Barcellona, sirene inglesi per Alba: Chelsea e Man United interessati

Liverpool, per il portiere Oblak i Reds sono pronti a pagare la clausola

Barcellona, il Nizza pronto a offrire 20 milioni per trattenere Marlon

Saint-Etienne, Gasset confermato per la prossima stagione

Man United, aperta trattativa col Porto per il terzino Diogo Dalot

Schalke 04, rinforzo in attacco: Skrzybski firma fino al 2021

Atletico Madrid, Issa Diop del Tolosa per rinforzare la difesa

Liverpool, il Lione non fa sconti: per Fekir servono 57 milioni di euro

Gianluca Nani , direttore sportivo, a RMC Sport Quelli della Notte ha parlato del possibile approdo di Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea: "Sarei contento se Sarri arrivasse al Chelsea perché è l'allenatore emergente del momento che gioca un calcio spettacolare. E' un nostro orgoglio. Nella questione Chelsea-allenatore quello che sicuramente non ha problemi è Conte che aspetta di capire cosa succederà. Alla fine il Chelsea credo che sarà costretto ad esonerare Conte pagando e prendere Sarri. Il club deve fare la prima mossa".

Invio richiesta in corso...

Va al PSG in uno scambio con Neymar

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy