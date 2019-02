Fonte: Dall'inviato Marco Frattino

L'esterno d'attacco del Napoli Adam Ounas, intervistato nella mixed zone del Tardini, ha commentato così a RMC Sport i suoi due gol consecutivi con Zurigo e Parma: "Ringrazio il mister per la fiducia, sto vivendo un momento magico. Non gioco molto, ma quando scendo in campo segno e questo è sicuramente positivo. Sono felice di aver trovato la rete sia con lo Zurigo che oggi, è fondamentale per me".