RMC SPORT - Napoli, Zielinski: "Juventus, noi non molliamo. EL da vincere"

Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski, intervistato in zona mista dopo il pari col Torino, ha parlato così ai microfoni di RMC Sport e degli altri media presenti: "È sicuramente un periodo storto, creiamo tanto ma ci manca la lucidità per buttarla dentro. Anche a Firenze avevamo creato tantissimo, così come stasera, ma la palla non vuole proprio entrare. Dobbiamo giocare bene, però serve anche riniziare a segnare perché senza gol non si vince".

Sull'Europa League: "Ci teniamo tanto, vogliamo arrivare fino in fondo. Allo stesso tempo però, non possiamo e non dobbiamo mollare neanche in campionato. La Juve ha ancora tante partite da giocare e noi non dobbiamo più perdere punti".

Sull'addio di Hamsik e sul suo momento: "Con la partenza di Marek abbiamo perso un campione, un pezzo importante. Io ultimamente sto bene, fisicamente e mentalmente. Voglio continuare così, facendo bene per la mia squadra".

Sul ruolo: "Mi trovo bene sia da esterno che a centrocampo. Non importa il ruolo, cerco di dare sempre tutto".