RMC SPORT - Nappi: "Chiesa? Spero resti a Firenze. Fuori uno dei tanti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso del RMC Live Show di ieri sera, l'ex attaccante Marco Nappi ha parlato anche del futuro di Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina nel mirino di diverse grandi, tra cui Juventus, Inter e Napoli: "Se rimarrà a Firenze? Me lo auguro per la Fiorentina e per lui. In una grande squadra potrebbe avere meno minutaggio. Se rimane può essere un giocatore importante, fuori sarà uno dei tanti. Bernardeschi? A me piace più Chiesa, ha più forza fisica e ti aiuta anche in fase difensiva".