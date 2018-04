RMC SPORT - Nicola: "Crotone e i suoi tifosi meritano la gioia della salvezza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da RMC Sport, l'ex allenatore del Crotone Davide Nicola ha parlato così della lotta per la salvezza degli squali: "Non so come andrà a finire. È difficile per me rimanere distaccato quando si parla di Crotone, ambiente a cui sono legato da emozioni e ricordi indelebili. Quest'anno ci sono tante squadre che devono lottare fino alla fine per la salvezza, ma se il Crotone ce la dovesse fare ne sarei assolutamente felice. Società, squadra e città meritano assolutamente questa gioia".

