© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore Walter Novellino, intervistato da RMC Sport durante il "Live Show", ha parlato così delle ambizioni europee della Juventus: "Secondo me può arrivare fino alla fine della Champions perché ha delle basi molto importanti. Poi c'è Cristiano Ronaldo che ha alzato ancora di più l'asticella. La Juventus è una squadra convinta con un allenatore che trasmette grande serenità. Per me è la più forte in Europa".

Clicca nel podcast in calce per ascoltare l'intervista di RMC Sport