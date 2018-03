RMC SPORT - Palmeri: "Buffon incolpevole. Sì a una transizione ragionata"

Tancredi Palmeri, opinionista di RMC Sport, all'interno del Live Show ha commentato così la partita di Buffon contro l'Argentina e il processo di transizione della Nazionale italiana: "Non gli si possono imputare i due gol di ieri. Guardando gli ultimi minuti in campo c'era molta freschezza, giocatori con età bassa, poche presenze e molta gioventù, guarda caso in quel momento è saltato l'ordine tattico. Quindi va bene fare una transizione ma deve essere ragionata".