RMC SPORT - Palmeri: "Che errore di De Gea. Ha subito la pressione"

Dalla Russia, il collega Tancredi Palmeri ha commentato per RMC Sport Network il pareggio tra Portogallo e Spagna, segnato anche dall'errore di David De Gea: "Clamoroso. De Gea si ricorda per la sicurezza, per le grandi parate. Chissà se non avrà subito la pressione che c'era prima della gara. Sono abituato a vedere un grande tifo spagnolo, oggi invece i supporters sono stati molto molto silenziosi, evidentemente hanno subito il colpo del cambio d'allenatore. La Spagna dopo l'1-0 ha reagito, ha creato tanto e ha pareggiato meritatamente. Ho pensato che il Portogallo avesse segnato troppo presto, invece nel finale di tempo ha ritrovato il 2-1. Nel calcio i gol peggiori sono quelli che prendi poco prima dell'intervallo".