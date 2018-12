Ospite di RMC Sport, il noto opinionista Tancredi Palmeri fa il punto sulla situazione in seno al Manchester United dopo l'addio di Mourinho, in particolare riferimento al possibile addio di Pogba: "Da quello che so io Mourinho è stato licenziato e il Manchester deve versare circa 28 milioni di euro nelle tasche del tecnico portoghese. Su Pogba cambia tutto perché da tempo si diceva allo United o Mourinho o Pogba. Il tecnico ha accusato il giocatore di essere il problema dello spogliatoio e non ci poteva più essere convivenza tra i due. Con l'esonero di Mourinho il Manchester United torna padrone del destino di Pogba".