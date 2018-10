RMC SPORT - Palmeri: "Italia bene con Ucraina, ma avversario modesto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tancredi Palmeri, giornalista, ha parlato ai microfoni di RMC Sport dei problemi della Nazionale italiana: "Non abbiamo ancora trovato la formazione giusta. Quella contro l'Ucraina è stata la prova più positiva dell’era Mancini, ma l'avversario era modesta. In 90’ è venuta solo 5’ nella nostra area e ha fatto gol. E questo mi preoccupa in vista della Polonia, dove ci giochiamo tanto. Immobile ha una media in Nazionale peggiore di tanti altri attaccanti. Questo deve far riflettere. Diamogli l'illusione di fare la partita, ripartiamo in contropiede".