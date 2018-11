RMC SPORT - Parisi: "Inter, nessun sacrificato. Pogba-Juve, perché?"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fabio Parisi, agente di mercato, a RMC Sport Live Show. Questo un estratto:

Inter, chi sarà il sacrificato nel nome dei conti? "Credo che l'Inter non voglia sacrificare nessuno, anzi penso vogliano rinforzare la rosa. Se come sembra usciranno dai paletti del fair play finanziario non vedo perché debbano sacrificare qualcuno. Le cessioni avverranno solo in caso in cui dovesse arrivare un'offerta indecente, oppure se un giocatore dovesse chiedere la cessione".

Pogba tornerà alla Juventus? "Non lo so. Ditemi perché il Manchester United debba rivendere Pogba a meno dei 120 milioni di euro pagati pochi anni fa. E non credo che la Juve andrebbe a fare un investimento del genere, con l'ingaggio che ha ora il francese".