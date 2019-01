RMC SPORT - Pasculli: "Higuain non è un leader. Giusto andar via"

Pedro Pablo Pasculli, ex attaccante anche del Lecce ed ex campione del mondo con l'Argentina, a RMC Sport Live Show ha parlato di tanti temi: "Higuain? Non sono sorpreso più di tanto perché al Chelsea ritrova Sarri e con lui al Napoli ha fatto la sua miglior stagione in Italia. Al Milan non ha potuto esprimersi al meglio. Forse la squadra non era all'altezza della situazione per puntare ad un campionato di vertice. Higuain ha fatto bene a cambiare aria perché ormai l'aria a Milano si era fatta pesante. Penso che tra Higuain e il Milan l'amore non è mai nato".

Higuain è un grande giocatore ma non un leader o un campione?

"Sì. Mi dispiace perché è un grandissimo attaccante ma io non lo ritengo un leader perché non è uno capace di prendersi la squadra sulle spalle. Un leader vero era Maradona, capace di portare il Napoli a vincere. Higuain non è mai stato un leader di una squadra di calcio".

Icardi, che ne pensi anche delle vicende extra campo del capitano nerazzurro?

"Non accetto che la moglie sia anche l'agente del giocatore. Icardi sta vivendo l'astinenza dal gol e sta attraversando un periodo leggermente negativo. Contro il Sassuolo non ha fatto bene. Lautaro? Deve avere la possibilità di giocare con continuità. Se gioca solo pochi minuti a partita è difficile che si possa ambientare. Contro il Sassuolo però ha fatto più Lautaro in dieci minuti che Icardi in tutta la partita. Io li farei giocare in coppia perché gli allenatori devono osare un po' di più".

A Lecce hai giocato tanti anni con Conte. Ti ha sorpreso vederlo così straordinario anche da allenatore?

"Lui l'ho visto già nella Primavera del Lecce. Lui era un leader e giocare alla Juventus gli ha dato una grossa mano. Ora è un allenatore forte di carattere e penso che allenerà in Italia la prossima stagione".

Di Almendra obiettivo del Napoli che ne pensi?

"E' un giocatore giovane ma con grande personalità. Vede bene il gioco ed è un centrocampista capace anche di fare il trequartista. Per essere così giovane ha tanta personalità e potrà far bene in Italia. Nuovo Riquelme? Almendra è più aggressivo".

Sarà l'anno del ritorno del Lecce in A?

"Stanno facendo un bellissimo campionato ma la B è molto difficile come campionato. Io spero che il Lecce possa tornare in Serie A perché i tifosi se lo meritano. Hanno tutto per puntare al massimo campionato".