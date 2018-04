RMC SPORT - Pochesci: "Ogni tanto piangono anche i giganti, grande Roma"

© foto di Federico Gaetano

Sandro Pochesci, ex tecnico della Ternana, parla così ai microfoni di RMC Sport delle romane impegnate in Europa: "La Lazio sta facendo un grande calcio. Tra le prime del nostro campionato è la squadra che gioca meglio. In Europa deve stare attenta perché la qualificazione contro il Salisburgo non è scontata. Io però sono molto fiducioso. Il calcio italiano in ripresa con questa vittoria? Stavolta hanno pianto loro. Ogni tanto piangono anche i giganti. Dobbiamo fare un plauso a Di Francesco perché questa è la stessa Roma che ha fatto delle brutte figure in campionato ma ha dato una lezione tattica al Barcellona. Dimostrazione che i nostri allenatori sono i migliori al mondo".