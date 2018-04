RMC SPORT - Pomes: "Pavon pronto per l'Europa. 30mln? Anche meno"

© foto di Gaetano Mocciaro

Luis Pomes, procuratore argentino, a RMC Sport Live Show, ha parlato di Cristian Pavon, esterno offensivo classe 1996 del Boca Juniors, nel mirino di molti top club europei fra i quali Milan e Inter: "Secondo me Pavon può giocare in ogni squadra del mondo. E’ maturato tantissimo negli ultimi mesi ed ha un livello altissimo che gli permette di giocare davvero ovunque nel mondo. Ha una clausola rescissoria da circa 30 milioni di euro ma per me può essere ceduto anche per meno”.