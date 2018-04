RMC SPORT - Ponciroli: "Champions, Inter favorita. Estasiato dalla Lazio"

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, durante il suo intervento su RMC Sport ha commentato così la lotta a tre tra Roma, Lazio e Inter per guadagnare il posto nella prossima Champions League: "Io continuo a credere che l'Inter, per la rosa e per il fatto che ha sprecato meno energie rispetto alle altre, mi sembri quella che sulla carta ha qualcosa in più. Però sono estasiato dalla Lazio, che a livello offensivo mi piace molto, anche se devo dire che prendono tanti gol. Sulla Roma è chiaro che la distrazione Liverpool potrebbe essere anche uno scotto da pagare. L'Inter quindi fra le tre è quella che mi sembra un po' avvantaggiata. È bello pensare all'ultima giornata a quel Lazio-Inter che potrebbe decidere la corsa alla qualificazione in Champions".

