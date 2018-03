RMC SPORT - Ponciroli: "Di Biagio non può fare neanche il traghettatore"

© foto di Federico De Luca

Durante il suo intervento su RMC Sport Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, ha parlato così dell'attuale ct azzurro Luigi Di Biagio a margine dell'amichevole persa contro l'Argentina per 2-0: "Mi dispiace per Di Biagio ma forse non può fare neanche il traghettatore. Serve un profilo completamente diverso, una persona che abbia un curriculum tale da potersi permettere certe scelte e soprattutto che abbia la forza ed il coraggio di tentare qualcosa di nuovo. Non abbiamo bisogno di un nuovo Ventura con la faccia di Di Biagio. Mi aspettavo una rivoluzione, volevo volti nuovi ed invece ho visto una partita con le stesse identiche persone e con lo stesso approccio".