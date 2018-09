RMC SPORT - Ponciroli: "Il premio a Salah? Meglio Bale, anche di CR7"

© foto di Federico De Luca

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, ha parlato ai microfoni di RMC Sport del premio assegnato dalla FIFA a Salah per il gol dell'anno: "Il premio sarebbe dovuto andare a Bale, che ha fatto gol in rovesciata in finale con un coefficiente di difficoltà maggiore rispetto a Ronaldo, che ha avuto più tempo di coordinarsi e più spazio per saltare in area. Salah aveva dietro a sé tutta l'Africa e la nazione araba, è la prima volta che questa terra era rappresentata a questi livelli".