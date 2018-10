RMC SPORT - Ponciroli: "Livelli di pressione insostenibili per Di Francesco"

© foto di Federico De Luca

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, è intervenuto a RMC Sport durante il Live Show soffermandosi in particolar modo sulla prestazione della Roma in Champions contro il CSKA Mosca: "Felice per Di Francesco, lo stanno massacrando, non a ragione. Questa vittoria gli permetterà di preparare con calma la sfida con il Napoli, che sarà delicata. Credo che la squadra stia cercando la sua identità. Vedere Dzeko così nervoso è sintomatico che qualcosa non giri. C’è troppa pressione sulla squadra, è esagerata. Livelli di pressione insostenibili per Di Francesco, che sta perdendo l’equilibrio interno. Troppo elettrico l’ambiente romano".