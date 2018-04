RMC SPORT - Roma, Gandini: "Pronti per disputare un grande derby"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Raggiunto a margine di un evento organizzato da Hugo Boss, l'amministratore delegato della Roma Umberto Gardini ha parlato in vista del derby contro la Lazio. "Quello che stiamo facendo è importantissimo e di grande valore. Sappiamo quanto è importante il derby, non solo per la classifica. Io sono convinto che la squadra sia pronta per fare un grande risultato. Quando il nuovo main sponsor? Presto, lavoriamo per questo", ha detto.