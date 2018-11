RMC SPORT - Rosi: "Sogno l'Inghilterra o gli Stati Uniti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aleandro Rosi, ex laterale di Genoa, Fiorentina e Parma è intervenuto ai microfoni di RMC Sport parlando del proprio futuro e aprendo al mondo anglosassone: “Mi piacerebbe molto un'avventura in Premier League, un campionato che mi piace molto e che seguo. La Championship? Amo tutto il calcio inglese, ci sono realtà di primo piano che meritano grande rispetto. Le prenderei in considerazione. - continua Rosi parlando delle voci sul Toronto - Sarebbe stata un'esperienza di vita, un'esperienza forte. Spero un domani di potermi misurare in una realtà come quella USA".