RMC SPORT - Salandin: "Verratti paga un campionato non allenante"

Ospite di RMC Sport, il collega di Tuttosport Stefano Salandin ha analizzato le difficoltà dell'Italia e in particolare di Marco Verratti: "È tra quelli che più di tutti hanno pagato il fatto di giocare un campionato non allenante. Usa in modo semplice le sue qualità tecniche e vive di rendita. Lo si vede anche in allenamento, in campo poi appena il ritmo sale, lui fatica".

Sulla difesa.

"Prendiamo un gol da otto partite, il problema c’è anche qui. Credo che sia un problema di equilibri. Se ti sbilanci prendi gol, poi abbiamo un centrocampo che non fa molto filtro".