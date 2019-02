Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

Il centrocampista della Sampdoria Dennis Praet, intervistato da RMC Sport dopo la sconfitta casalinga col Frosinone, ha parlato così: "Davanti non siamo stati capaci di fare gol, abbiamo avuto diverse occasioni, ci siamo impegnati per trovare la rete, ma alla fine non siamo riusciti a concretizzare. Loro invece hanno fatto un'azione e un gol. Se vuoi giocare per l'Europa devi per forza vincere queste partite. Non abbiamo sottovalutato l'avversario e siamo stati concentrati dando tutto fino alla fine. Il Frosinone ha fatto molto bene in mezzo chiudendo ogni spazio, quindi era difficile per noi fare gol. Adesso dobbiamo dimenticare queste due gare dove abbiamo perso senza segnare e andare avanti. Con l'Inter dobbiamo mantenere il nostro gioco come abbiamo fatto anche in queste partite, ma tornando a segnare per ritrovare la vittoria".