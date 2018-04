RMC SPORT - Schwoch: "Bernardeschi per Dybala può essere un'opzione"

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

L'ex attaccante di Napoli e Vicenza Stefan Schwoch ha commentato all' RMC Sport Live Show le probabili scelte di Massimiliano Allegri in vista della sfida-Scudetto contro i partenopei, in programma domenica: "Per poter fare la partita, la Juventus ha bisogno dell'apporto di tutti i giocatori. Potrei anche pensare a Bernardeschi al posto di Dybala, che non ho visto proprio in forma. Allegri ci ha spesso sorpresi in queste partite. Dato che la Juve ha due risultati a disposizione, potrebbe decidere di coprirsi con l'ex Fiorentina, che è meno offensivo di Dybala. Però io i giocatori di talento come Higuain e Dybala li farei sempre giocare".

