Mario Sconcerti - nota firma del panorama giornalistico italiano, intervenuto ai microfoni di RMC Sport durante il Live Show, commenta così il ko della Juventus sul campo dell'Atletico Madrid: "Mi sembra una sciocchezza piena quella di dare la colpa ad Allegri. Siamo al suo quinto anno, non è che sia nato ieri. Ha vinto Scudetti anche altrove. A volte si può dire semplicemente che si è perso perché l'avversario è stato più forte. In campo ci vanno 14 giocatori, perché me la devo prendere solo con Allegri? Szczęsny era disteso a terra a destra mentre Godin calciava. "La champions non si compra. Ronaldo di Champions ne ha vinte 5, più del doppio di quante ne ha vinte la Juventus dal '50. Il problema quindi non è lui, semmai è la Juventus".