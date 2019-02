Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo, a RMC Sport Live Show ha analizzato il sabato di Serie A: "Icardi? C'è troppa differenza tra quello che chiede Icardi a livello economico e quello che prendono gli altri. La squadra si è spaccata perché si sono stufati di questa situazione. Credo che la società cercherà un accordo con Icardi. Certamente in questo momento non c'entra più niente Spalletti, la vicenda Icardi è un problema di Marotta. Può darsi che a fine stagione Icardi possa lasciare l'Inter ma ci dovranno essere squadre pronte ad accontentare Icardi. Adesso Marotta è entrato in azione e sta facendo capire che l'Inter, come ogni altra società, non può semplicemente accettare le cose che dicono gli altri. Una società sa sempre che ogni discorso non è mai individuale ma è collettivo. Se dai tanti soldi a uno poi tutti gli altri te li vengono a chiedere e quando si accende questo tipo di gara l'effetto sportivo si attenua molto".