RMC SPORT - Sconcerti: "Raiola, frasi sproporzionate. Balo non è Maradona"

Intervenuto sulle frequenze di RMC Sport, l'editorialista del Corriere della Sera Mario Sconcerti ha commentato alcune vicende legate alla Nazionale italiana.

Le dichiarazioni di Raiola sull'Italia? "Mi sembra sproporzionata la risposta di Raiola rispetto al valore complessivo di Balotelli. Che l'Italia non sia una grande Nazionale ci sono pochi dubbi, sul fatto che lui abbia il diritto di dire che la Federazione fa schifo e la squadra pure, direi che è anche una questione di gusto. D'altra parte noi questi siamo e non è che Raiola possa essere certo di essere molto migliore di noi. Balotelli? Non si possono prendere solo le caratteristiche tecniche. Io ci avrei parlato come mi sembra abbia fatto anche Di Biagio. Se io parlo con te e poi non ti convoco, allora devo rispettare anche le ragioni di chi non l'ha convocato e non solo quelle del giocatore. Su 25 convocazioni, se uno che avrebbe potuto essere chiamato non viene convocato allora non è una straordinaria notizia. Non stiamo parlando di Maradona".

Sul ct, se non sono convinti di tenere Di Biagio perché è in panchina in queste due amichevoli? "In questo momento ci sono dei tecnici già sotto contratto, i tecnici federali. Di Biagio sono 8 anni che è li e, da molti anni con vari risultati, allena la seconda nazionale del Paese. C'erano due partite da fare, le prossime sono a giugno e la Federazione ha già detto che a metà maggio darà il nome del prossimo commissario tecnico. Dalle prossime partite ci sarà il ct reale, quindi non capisco la complicazione".