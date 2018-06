RMC SPORT - Sconcerti sulla Spagna: "Lopetegui ha fatto il doppio gioco"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo, ha parlato dell'incredibile colpo di scena regalato dalla Federazione spagnola ai microfoni di RMC Sport: "Credo sia la prima volta che succeda una cosa di questo genere. Ci sono delle giustificazioni chiare, io la penso come la Federazione spagnola. Quando ricopri un ruolo delicato come quello di un CT, non si può fare un doppio gioco, non si possono fare due cose insieme. Chi ne esce meglio? Lopetegui va al Real Madrid ma dal punto di vista etico ne esce peggio rispetto alla federazione, anche se non ha danneggiato nessuno".