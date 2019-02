© foto di Castellani/FDL71

L'ex direttore sportivo della Juventus Alessio Secco è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sulla squadra bianconera e sulla gara di ritorno contro l'Atletico Madrid: "Il rendimento di Cristiano Ronaldo in Champions League ha delle attenuanti. Non è facile cambiare squadra dopo tanti anni. Per la Juventus è ancora tutto aperto, aspettiamo la fine della stagione per tirare le somme. Le parole di Galeone sull'addio di Allegri alla Juve? Adesso alla Juventus non fanno bene tutte queste voci, serve concentrazione per preparare il ritorno contro l'Atletico Madrid".