TMW RADIO - Secco: "Grandi meriti all'Italia. Serie A equilibrata"

Nel corso del pomeriggio di TMW Radio, durante Stadio Aperto, l'ex direttore sportivo della Juventus Alessio Secco ha parlato dei temi caldi della giornata calcistica. Questa la sua analisi:

Sulla Nazionale: "Merita enorme rispetto, ha raggiunto un traguardo molto importante. Sottolineo con grande piacere l'entrata in scena di Gianluca Vialli: la sua esperienza e le sue doti umane saranno di grande aiuto. Il fallimento sportivo può capitare, questa nazionale lo ha recuperato andando oltre le più rosee aspettative. La strada intrapresa, quella del lavoro con i giovani, è certamente giusta e va in controtendenza con le nostre tradizioni consolidate".

Sull'importanza dell'allenatore:"Si ha più coraggio nel lanciare i ragazzi. Per gli allenatori è positivo perchè gli insegnamenti passano più velocemente: dobbiamo investire anche sui nostri tecnici, ne abbiamo tanti di grande livello".

Sulla sfida Juventus-Inter:"I bianconeri hanno dalla loro la tradizione vincente degli ultimi anni. L'Inter è vicina a colmare il gap, poi è chiaro che Conte ha tutto l'interesse a far trapelare una distanza maggiore tra le due squadre. Finalmente quest'anno dovremmo avere un campionato più equilibrato, speriamo ci lasci col fiato sospeso fino alla fine: la Serie A ne ha bisogno".

Su Ranieri: "Ormai ha raggiunto una serenità e una maturità straordinarie, dettate dalla grande esperienza. Avrà certamente valutato con la giusta attenzione l'impegno che si è preso. La Sampdoria è in una posizione molto scomoda, ma a livello di singoli non è una squadra che dovrebbe stare dove si trova adesso. Spesso accadono situazioni difficilmente spiegabili, l'esperienza di Di Francesco è stata una di quelle. Sono partiti elementi importanti come Praet e Andersen, ma la squadra ha grande qualità".

Su Giampaolo: "Ha avuto la sua grande occasione, non so perchè non si sia concretizzata. Sono mancati gioco e risultati. Molti giocatori acquistati probabilmente non rispondevano alle sue esigenze. mi auguro che per il Milan ci sia la scossa con Pioli."