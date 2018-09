RMC SPORT - Tacchinardi: "CR7? Anche Nedved faticò nella Juve"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessio Tacchinardi, ex giocatore della Juventus, al 'Live Show' di RMC Sport ha parlato così degli zero gol (finora) di Cristiano Ronaldo in bianconero: "È un fuoriclasse assoluto, non si può mettere in discussione e lui non si deve innervosire: farà tanti gol. Nel calcio parla il campo e se fisicamente non sei al top, fai fatica. In Spagna poi si gioca un gioco diverso e lo stesso Real interpreta le gare in un altro modo, controllandole. Ricordo Nedved che ha faticato tanto nei suoi primi tre mesi alla Juventus, poi ha vinto il Pallone d'Oro".

