RMC SPORT - Tenerani: "Pallone d'Oro? Avrei scelto Hazard. CR7? Troppi"

Mario Tenerani, giornalista e opinionista, ha parlato della corsa al Pallone d'Oro ai microfoni di RMC Sport: "A me sarebbe piaciuto Hazard del Chelsea ma so di essere fuori dal coro. Varane potrebbe fare come Cannavaro quando l'Italia vinse il Mondiale. Modric sarebbe anche l'emblema del gioco del calcio per il ruolo che ricopre. Modric ha le stimmate del vincitore. Ronaldo? Paga il fatto di averne vinti troppi sino ad ora".