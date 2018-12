RMC SPORT - Tenerani: "Prandelli fra i migliori allenatori in Italia"

© foto di Giacomo Falsini

Il giornalista Mario Tenerani ai microfoni di RMC Sport ha parlato così del ribaltone in casa Genoa con il probabile arrivo di Cesare Prandelli: " A Firenze ha fatto molto bene. In Nazionale all'Europeo del 2012 perse solo in finale contro una Spagna pazzesca. Nella storia del nostro calcio Prandelli ha fatto qualcosa di importante, è un grande allenatore che ha avuto sfortuna e ha fatto alcuni errori come andare al Galatasaray. Per me Prandelli resta uno dei migliori in Italia. Lui voleva tornare in una piazza che gli permettesse di fare un certo calcio quindi credo che al Genoa, con Preziosi, sarà dura".