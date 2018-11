RMC SPORT - Vignola: "Milan? Pensavo potesse fare di più, manca qualcosa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Beniamino Vignola, ex giocatore anche della Juve, a RMC Sport Live Show ha parlato così della lotta al vertice nel campionato italiano italiano: "Napoli unica anti Juve del campionato? La Juventus non dà segni di cedimento e sta dimostrando la sua forza in ogni partita. In campionato non ha avuto rivali sino ad ora anche se secondo me ha la pecca importante di non riuscire a chiudere le partite. Il Napoli si sta dimostrando una grande squadra e ha trovato un allenatore come Ancelotti capace di tenere la squadra più viva rispetto a Sarri. Pensavo potesse fare di più il Milan, evidentemente manca ancora qualcosa. La strada della Juve è abbastanza in discesa".