Intervenuto in conferenza stampa a Coverciano, Roberto Mancini ha parlato della situazione arbitrale attuale, con il VAR che continua a mietere vittime domenica dopo domenica. "Siamo la Nazione delle polemiche, il VAR ha migliorato certe situazioni. Con tutte le regole che si stravolgono e si cambiano ogni anno... gli arbitri sono in difficoltà. Poi è nel nostro DNA la polemica del dopopartita. Ci piace, anche fosse tutto perfetto troveremmo il modo per farla. Non sono preoccupato, credo abbia migliorato al maggior parte delle cose. Ci sono situazioni da migliorare e velocizzare".