Rodriguez: "Il Toro mi voleva fortemente, io voglio stare qui e fare bene"

Nel corso della conferenza stampa, il neo difensore del Torino Ricardo Rodriguez ha parlato del suo approdo in granata: "Mi piace giocare in Italia, ho scelto il Toro perché hanno fatto tanto per me e mi volevano fortemente. E io voglio stare qui e fare bene".

