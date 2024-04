Roma, 29 punti per De Rossi: eguagliato Mou, con 7 gare in meno. Meglio solo Inzaghi

Una Roma da scudetto? Non proprio, ma poco ci manca. Con Daniele De Rossi in panchina, i giallorossi - che oggi hanno battuto l'Udinese con il risultato di 2-1 grazie alla rete all'ultimo minuto di Cristante - viaggiano a una media di 2,23 punti a partita.

Eguagliato lo Special One. Con il successo di oggi, De Rossi ha conquistato 29 punti. Gli stessi raggiunti da José Mourinho prima dell'esonero dell'allenatore portoghese. Con una grandissima differenza: Mou li aveva fatti in venti giornate. Sette in più rispetto a DDR, capace di salire alla stessa altezza in tredici giornate.

Solo Simone Inzaghi meglio. In proiezione, anche se ovviamente si tratta di un campione relativamente piccoli di partite, soltanto l'allenatore dell'Inter, che viaggia a 2,61 punti in media a partita, ha risultati migliori di De Rossi tra i tecnici che abbiano allenato almeno in cinque giornate di questo campionato. Indietro sia Pioli (2,09) che Allegri (1,94) attualmente secondo e terzo in classifica.