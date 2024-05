De Rossi non perde la fiducia: "Il Bayer non ha perso per 47 partite, ma possiamo farcela"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con la Juventus, mister Daniele De Rossi ha parlato anche del ritorno della semifinale di Europa League in programma giovedì prossimo in Germania dopo la sconfitta per 2-0 dell'andata. Queste le sue dichiarazioni:

"La qualificazione è più difficile di prima, ma non è compromessa. Il Bayer non ha perso per 47 partite, sarà un'impresa tosta, ma possiamo farcela, l'abbiamo vista con la Roma quando giocavo, l'ha fatto Atalanta con il Liverpool. Vedendo la partita d'andata, checché se ne dica, se gli episodi avessero preso un'altra piega, se facciamo un gol nella prima mezz'ora chi sa a cosa andiamo incontro. Siamo in semifinale, non facciamo calcoli, è un sogno per noi e per i nostri tifosi, non possiamo permetterci di fare ragionamenti strani. Il campionato è importante, faremo delle scelte, non possono giocare sempre gli stessi 11, sono scelte che vanno fatte, non molliamo nessuno dei due obiettivi".

