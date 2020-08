Roma a Friedkin, il CEO Fienga: "Questo cambiamento porterà alla crescita del club"

Guido Fienga, CEO della Roma, parla di Dan Friedkin, nuovo e futuro proprietario della Roma a Sky Sport. "In questo momento, le comunicazioni, essendo la Roma quotata in borsa, non possono che seguire i canali ufficiali. Spero che questo cambiamento porterà alla crescita della Roma come tutto quel che ha fatto l'attuale azionista (Pallotta, ndr).