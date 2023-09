ufficiale L'Al-Nassr di Ronaldo pesca in Italia per la dirigenza: Fienga è il nuovo CEO

L'Al-Nassr parlerà un po' italiano, quantomeno in dirigenza. Il club di Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic e Sadio Mane ha infatti annunciato l'arrivo di Guido Fienga, ex Roma, come nuovo CEO.