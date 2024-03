Roma, Abraham è pronto. Possibile che giochi qualche minuto già con il Lecce

vedi letture

A dieci mesi dal tremendo infortunio, la Roma ritrova un protagonista annunciato per presente e futuro. Nelle ultime due settimane la condizione atletica, che ha seguito il protocollo della rigenerazione clinica, è cresciuta in modo rassicurante. A questo punto è possibile che Daniele De Rossi gli consenta a Tammy Abraham di debuttare già lunedì a Lecce, magari negli ultimi minuti, giusto per riprendere confidenza con il clima agonistico.

Di sicuro stavolta non sarà una convocazione simbolica, come è successo prima della sosta contro il Lecce. Il lunedì dell’Angelo è una possibilità seria per il centravanti che porta la maglia numero 9. Non a caso la Roma lo ha celebrato in queste ore per una serie di evoluzioni incoraggianti, quasi acrobatiche, esposte in allenamento a Trigoria. Sotto la pioggia, in un tipico clima da Premier League, Abraham ha sfoggiato contrasti, dribbling e anche un paio di gol in partitella che ne hanno in qualche modo rinforzato la candidatura, evidenzia il Corriere dello Sport di oggi.

Nessuno intende affrettare i tempi, ci mancherebbe, dopo un percorso di recupero molto doloroso e complicato. Ma Tammy ha superato la fase di preoccupazione, normale quando si rientra da una lunga inattività, ed è ormai psicofisicamente riprogrammato per giocare. Naturalmente non una partita intera e non un tempo.