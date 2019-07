Roma agli ordini di Fonseca: il programma tra amichevoli ed esuberi

La Roma ora fa sul serio. Al via oggi la preparazione estiva in vista della prossima stagione. Seduta al mattino (ore 9) a Trigoria dopo le parole di ieri di Fonseca nella conferenza stampa di presentazione. “Dovrò conoscere i calciatori e gli uomini” ha detto l’ex Shakhtar e sicuramente avrà tempo per lavorare con più calma senza i preliminari di Europa League e i voli transoceanici dopo il forfait all’International Champions Cup.

PREPARAZIONE - Dunque il tecnico portoghese potrà disporre dell’intera rosa fatta eccezione di Zaniolo, Pellegrini e Diawara. I primi due hanno ancora qualche giorno di vacanza visto l’Europeo U21 e l’ultimo anche ma per colpa della Coppa d’Africa. Saranno subito aggregati al gruppo i nuovi acquisti (Spinazzola e Pau Lopez) che partiranno con il lavoro già questa mattina. I primi test match saranno contro la Primavera giallorossa e delle selezioni locali. Poi si andrà via via salendo di livello. Il 31 luglio, ad esempio, è solo da ufficializzare l’amichevole con il Perugia al Renato Curi. Giocando alle 20.30 e grazie alla vicinanza della trasferta, i giallorossi tornerebbero nella notte stessa. Confermata, invece, la gara con il Lille del 3 agosto al Pierre Mauroy in occasione del Fans Day transalpino per il quale erano stati contatti anche Galatasaray e Sheffield, ma senza successo. Da definire, invece, ancora gli orari e i giorni delle gare con Valladolid e Shakhtar. Queste, a oggi, le tappe d’avvicinamento alla prima della prossima Serie A (in programma il 24 agosto).

ESUBERI - Una preparazione, per il momento, ricca di esuberi. Molti di questi di lusso. Vedi Dzeko, ieri a Villa Stuart per le visite di inizio anno, ma con la testa esclusivamente all’Inter tanto da portarsi via anche una sciarpa giallorossa di un giovane tifoso che sperava venisse firmata. Leggermente più sorridenti Gonalons e Nzonzi nonostante delle situazioni molto simili a quella del centravanti bosniaco. A centrocampo, poi, c’è un altro insoddisfatto. Stiamo parlando di Gerson. Di rientro nella Capitale ha lasciato intendere, neanche troppo velatamente, di voler fare ritorno in Brasile. Per la precisione al Flamengo. I due club si incontreranno in settimana, ma la Roma non si smuove dalla richiesta di 15 milioni di euro. Tutto lavoro in uscita per Petrachi, ma d’altronde Fonseca lo ha detto ieri: “Resta solo chi è motivato” e nei giocatori sopracitati non c’è traccia di stimoli nel rimanere in giallorosso.