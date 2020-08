Roma, Al-Baker si ritira. Dal Kuwait: "24 ore per rilanciare, la prima offerta è di 2 settimane fa"

La Roma è sempre più vicina a Dan Friedkin. Al-Jarida, quotidiano del Kuwait, spiega così la decisione dell'imprenditore Fahd Al-Baker di ritirare la propria offerta: le 24 ore concesse ieri da James Pallotta per aumentarla non sono state considerate sufficienti.

Trattative durate un mese. Lo stesso media ricostruisce così la durata delle contrattazioni, rese pubbliche soltanto negli ultimi tempi. "La prima offerta - si legge - è stata presentata attraverso la società Alharit Alateeqi circa due settimane fa, ma già un mese fa era stata manifestato l'interesse e nel corso di questo periodo c'è stata ampia corrispondenza con il CEO dei giallorossi (Fienga, ndr) e con il signor Pallotta, non divulgate per non influire sull'andamento in Borsa del club".