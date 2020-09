Roma, al lavoro per difensore e vice-Dzeko: non si sblocca Smalling, davanti spunta Kokorin

vedi letture

Difensore e vice-Dzeko. La Roma viaggia su due binari per rinforzare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, per quanto riguarda il ruolo di centrale, i giallorossi continuano a trattare con il Manchester United per Chris Smalling ma l’operazione ancora non si sarebbe sbloccata. Per quanto riguarda l’attacco invece il nome che sarebbe uscito nelle ultime ore sarebbe quello di Aleksandar Kokorin dello Spartak Mosca.