Roma, al via la nuova stagione: per Fonseca è la prova del 9

vedi letture

“L’inizio di una nuova era” cantava Jovanotti nel 2019, ecco un anno dopo queste parole possono essere prese in prestito dalla Roma che oggi comincia ufficialmente la sua stagione al Bentegodi contro il Verona. Un anno da considerarsi quasi zero visto il cambio di proprietà che però per dare un segno di continuità con il passato ha prima confermato il CEO Guido Fienga e poi il tecnico giallorosso. Proprio Fonseca ora è arrivato alla prova del nove perché dopo una stagione difficile da gestire a causa della presenza ingombrante di Petrachi, quella oscura di Baldini e l’assenza di Pallotta, ora ha meno alibi.

La rosa è ancora incompleta, ma i Friedkin in questi ultimi giorni hanno dimostrato di voler accelerare per dare all’allenatore tutto quello di cui c’è bisogno. Ora dunque sta a Paulo riuscire a creare un’identità di gioco forte e a ridurre i momenti di black out che hanno contraddistinto la passata stagione. Lo stesso tecnico, però, è sembrato comunque più sereno del finale di stagione. “Con Guido e il presidente stiamo lavorando bene” ha detto ieri in conferenza. Frase che può risultare banale, ma che in realtà è importantissima. Perché mai con la vecchia proprietà aveva citato Pallotta all’interno del lavoro quotidiano. Un chiaro segno di come nella Roma ci sia quantomeno il tentativo di invertire una rotta che aveva portato a un distacco totale tra settore tecnico (squadra e staff) e management. Il primo test sarà questa sera a Verona contro una squadra che per caratteristiche (1vs1 a campo aperto) è forse il peggiore degli avversari possibili, soprattutto senza l’uomo chiave della difesa dello scorso anno: Chris Smalling. Anche lì però Fonseca si esposto molto: “Nei prossimi giorni sarà nuovamente a Roma”. Paulo e i tifosi ci contano.