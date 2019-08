Roma, alla ricerca del centrale mancante: preferenze e scenari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Che la Roma fosse alla ricerca di due profili per ristrutturare la propria linea arretrata, è stata una delle certezze sulle quali si è costruita l’estate di mercato. I giallorossi, anche dopo l’acquisizione di Mancini, non hanno mai smesso la valutazione di profili utili alla causa di Fonseca, senza tuttavia riuscire a definire una quadra per il trasferimento che avrebbe disegnato il nuovo assetto giallorosso dopo l’addio di Manolas. Da Barta ad Alderweireld, passando per Lyanco si è giunti fino ai nomi di questa fine agosto, destinata a consumarsi alla ricerca dell’agognato centrale dai piedi buoni. Dovendo identificare la prima scelta del tecnico portoghese, questa corrisponderebbe a Daniele Rugani. Lo juventino è il preferito di Fonseca e per questo motivo la pista, nonostante le difficoltà dell’ultima settimana, non è ancora da considerare naufragata. Certamente la bagarre che ha investito il Torino per l’atteggiamento di Nkoulou ha rialzato l’asticella delle possibilità per il centrale granata, anche se le parole di Cairo hanno lasciato intendere in maniera evidente quanto potrà essere complicato per Petrachi andare a dama in questa trattativa. Da valutare lo spazio residuo per l’inserimento di nuovi profili, anche se l’estate giallorossa ha spesso offerto il fianco ai colpi di scena. Si entra nella fase finale.